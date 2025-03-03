Вестник Кавказа

Сотрудник погранслужбы арестован в Грузии

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Житель Грузии обвиняется в жестоком обращении с супругой. Мужчина, работающий в погранслужбе, может ближайшие несколько лет провести за решеткой.

В Грузии арестовали пограничника. Об этом поведали 7 марта в специальной следственной службе.

Сотруднику пограничной службы предъявили обвинения по трем эпизодам семейного насилия и за угрозы члену семьи.

По данным следствия, в июле прошлого года между мужчиной его супругой произошла ссора, в ходе которой он избил ее и угрожал расправой. Все это происходило на глазах ребенка.

Если вина пограничника будет доказана, он отправится за решетку на 3 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1180 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Житель Армавира из ревности едва не убил свою жену

Житель Армавира из ревности едва не убил свою жену

Подозреваемый в жестоком убийстве арестован на Ставрополье

Подозреваемый в жестоком убийстве арестован на Ставрополье

Сотрудника казначейства заподозрили во взяточничестве в Дагестане

Сотрудника казначейства заподозрили во взяточничестве в Дагестане

Издевавшийся над женой и детьми мужчина доставлен в полицию в Дагестане

Издевавшийся над женой и детьми мужчина доставлен в полицию в Дагестане

Главу энергокомпании подозревают в сокрытии 30 млн рублей в Карачаево-Черкесии

Главу энергокомпании подозревают в сокрытии 30 млн рублей в Карачаево-Черкесии

Главу предприятия будут судить за невыплату зарплаты в Ингушетии

Главу предприятия будут судить за невыплату зарплаты в Ингушетии

Женщину будут судить за продажу своего ребенка в Дагестане

Женщину будут судить за продажу своего ребенка в Дагестане

Помощника сбежавшего экс-партнера Иванишвили поймали в Грузии

Помощника сбежавшего экс-партнера Иванишвили поймали в Грузии

В Абхазии задержали участников нападения на избирательный участок

В Абхазии задержали участников нападения на избирательный участок

Своих денег недосчитались сотни клиентов владикавказского банка

Своих денег недосчитались сотни клиентов владикавказского банка

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы