Сотрудник погранслужбы арестован в Грузии

Житель Грузии обвиняется в жестоком обращении с супругой. Мужчина, работающий в погранслужбе, может ближайшие несколько лет провести за решеткой.

В Грузии арестовали пограничника. Об этом поведали 7 марта в специальной следственной службе.

Сотруднику пограничной службы предъявили обвинения по трем эпизодам семейного насилия и за угрозы члену семьи.

По данным следствия, в июле прошлого года между мужчиной его супругой произошла ссора, в ходе которой он избил ее и угрожал расправой. Все это происходило на глазах ребенка.

Если вина пограничника будет доказана, он отправится за решетку на 3 года.