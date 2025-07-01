Сотрудничество Москвы и Астаны будет расширяться – посол РФ

Посол России Бородавкин поздравил Казахстан с Днем столицы, отметив возможности для сотрудничества между столицами двух стран.

Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что сотрудничество между Москвой и Астаной будет расширяться. Заявление было сделано в рамках поздравления по случаю Дня столицы Казахстана.

"Убеждён, что многоплановое сотрудничество между Астаной и Москвой, а также другими российскими регионами будет и впредь расширяться, содействуя укреплению казахстанско-российской дружбы, союзнических отношений и интеграционных связей"

– Алексей Бородавкин

Дипломат также отметил, что Астана является важным центром евразийской интеграции. По словам Бородавкина, столица Казахстана демонстрирует впечатляющие темпы развития, а также способствует межкультурному диалогу.

Отметим, что День столицы является государственным праздником в Казахстане с 2008 года.