Вестник Кавказа

Сотрудничество Москвы и Астаны будет расширяться – посол РФ

Смотровая площадка Байтерек
© Фото: Игорь Лепёхин
Посол России Бородавкин поздравил Казахстан с Днем столицы, отметив возможности для сотрудничества между столицами двух стран.

Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что сотрудничество между Москвой и Астаной будет расширяться. Заявление было сделано в рамках поздравления по случаю Дня столицы Казахстана. 

"Убеждён, что многоплановое сотрудничество между Астаной и Москвой, а также другими российскими регионами будет и впредь расширяться, содействуя укреплению казахстанско-российской дружбы, союзнических отношений и интеграционных связей"

– Алексей Бородавкин 

Дипломат также отметил, что Астана является важным центром евразийской интеграции.  По словам Бородавкина, столица Казахстана демонстрирует впечатляющие темпы развития, а также способствует межкультурному диалогу. 

Отметим, что День столицы является государственным праздником в Казахстане с 2008 года.

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