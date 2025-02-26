Сосулька упала на женщину с малышом в Махачкале

Женщину и ее младенца доставили в больницу после падения на них сосульки. Случай произошел сегодня днем в дагестанской столице.

В Махачкале на женщину с младенцем упала сосулька с крыши одного из домов. Об этом рассказали 3 марта в Минздраве Дагестана.

Случай произошел в понедельник около 12:30 (мск).

"Сосулька упала на маму с ребенком на руках, когда те проходили мимо одного из домов. От удара они упали на землю. Инцидент случился на улице Г. Алибегова в Махачкале около 12:30 мск 3 марта"

– пресс-служба министерства

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму и другие травмы головы, она находится в тяжелом состоянии. О состоянии ребенка на данный момент не сообщается.