Сосновый бор благоустроят в Дербенте

В Дагестане в будущем году начнутся работы по благоустройству самой большой природной территории Дербента – соснового бора. Одной из центральных точек благоустройства станет смотровая площадка.

В следующем году в Дербенте запланированы работы по улучшению одного из важнейших природных уголков города – соснового леса. В рамках данных работ будут установлены фонари, оборудованы зоны для досуга и прогулочные маршруты, а также предусмотрена специальная область для организации пикников. Кроме того, предполагается создание смотровой площадки.

"Природно-исторический парк "Сосновый бор" в городе Дербенте - один из победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года. Проект победил в категории "Исторические поселения". …Работы по благоустройству будут проводиться в 2025 году"

– министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана

Одной из ключевых точек благоустройства станет смотровая площадка. Она предоставит уникальную возможность гостям и жителям города насладиться панорамными видами.

Кроме того, в релизе отмечается, что сосновый бор – не только природная территория. Он богат археологическими памятниками, которые свидетельствуют о многовековой истории Дербента. Благоустройство позволит сохранить эти памятники и откроет новые перспективы для их изучения.