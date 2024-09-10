Вестник Кавказа

Сосновый бор благоустроят в Дербенте

Сосновый бор благоустроят в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане в будущем году начнутся работы по благоустройству самой большой природной территории Дербента – соснового бора. Одной из центральных точек благоустройства станет смотровая площадка.

В следующем году в Дербенте запланированы работы по улучшению одного из важнейших природных уголков города – соснового леса. В рамках данных работ будут установлены фонари, оборудованы зоны для досуга и прогулочные маршруты, а также предусмотрена специальная область для организации пикников. Кроме того, предполагается создание смотровой площадки. 

"Природно-исторический парк "Сосновый бор" в городе Дербенте - один из победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года. Проект победил в категории "Исторические поселения". …Работы по благоустройству будут проводиться в 2025 году"

– министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана

Одной из ключевых точек благоустройства станет смотровая площадка. Она предоставит уникальную возможность гостям и жителям города насладиться панорамными видами. 

Кроме того, в релизе отмечается, что сосновый бор – не только природная территория. Он богат археологическими памятниками, которые свидетельствуют о многовековой истории Дербента. Благоустройство позволит сохранить эти памятники и откроет новые перспективы для их изучения.

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