Сок и газировка в России подорожают с 1 августа на 20% - СМИ

С 1 августа цены на соки и сладкие газированные напитки в России вырастут, рост цен составит до 20%.
Крупные отечественные производители сладких безалкогольных напитков уже направили в торговые сети уведомления о подорожании соков и газировки с 1 августа.
Самый резкий взлет цент готовит PepsiCo, производящая напитки под торговыми марками "Любимый", J7, "Русский дар", Frustyle. Менее чем через две недели она поднимет отпускные цены на 19-21,3%.
Производитель соков "Сады Придонья" повышает цены на 10%, аналогичное уведомление поступило ритейлерам от "Очаково" (CoolCola, Street, Fancy, соки Goodini, квас), пишет "Ъ".
Почему цены вырастут?
Компании называют следующие причины:
- низкий курс российской валюты,
- удорожание импортного сырья,
- обслуживание оборудования стало дороже,
- рост затрат на логистику,
- введение акциза на сахар.
Ожидается, что для потребителей напитки подорожают не так сильно и резко, ритейлеры будут поддерживать спрос специальными акциями.
По прогнозам правительства, инфляция в России по итогам 2023 года составит менее 5%.