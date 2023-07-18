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Сок и газировка в России подорожают с 1 августа на 20% - СМИ

Сок и газировка в России подорожают с 1 августа на 20% - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Соки и газировки в России станут дороже с 1 августа. Производители поднимают цены на 10-21% из-за обвала рубля и акциза на сахар.

С 1 августа цены на соки и сладкие газированные напитки в России вырастут, рост цен составит до 20%.

Крупные отечественные производители сладких безалкогольных напитков уже направили в торговые сети уведомления о подорожании соков и газировки с 1 августа.

Самый резкий взлет цент готовит PepsiCo, производящая напитки под торговыми марками "Любимый", J7, "Русский дар", Frustyle. Менее чем через две недели она поднимет отпускные цены на 19-21,3%.

Производитель соков "Сады Придонья" повышает цены на 10%, аналогичное уведомление поступило ритейлерам от "Очаково" (CoolCola, Street, Fancy, соки Goodini, квас), пишет "Ъ".

Почему цены вырастут?

Компании называют следующие причины:

  • низкий курс российской валюты,
  • удорожание импортного сырья,
  • обслуживание оборудования стало дороже,
  • рост затрат на логистику,
  • введение акциза на сахар.

Ожидается, что для потребителей напитки подорожают не так сильно и резко, ритейлеры будут поддерживать спрос специальными акциями.

По прогнозам правительства, инфляция в России по итогам 2023 года составит менее 5%.

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