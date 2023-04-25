Опубликовано: 15:27, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сергей Шойгу провел двусторонние переговоры со своими турецкими, иранскими и сирийскими коллегами. На встречах обсуждались двустороннее сотрудничество и региональная безопасность.

Российский глава Минобороны Сергей Шойгу встретился в Москве со своими коллегами из Турции, Сирии и Ирана в двустороннем формате, сообщает пресс-служба МО РФ.

Отмечается, что стороны рассмотрели вопросы сотрудничества между государствами. Также министры затрагивали тему, связанную с обеспечением безопасности в регионе.

Напомним, главы оборонных ведомств Ирана, Турции и Сирии прибыли сегодня в Москву для проведения четырехсторонних переговоров по сирийской тематике.