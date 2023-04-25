Опубликовано: 10:21, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы Минобороны России, Турции, Ирана и Сирии собрались в Москве для обсуждения сирийского вопроса. Ранее встречу министров анонсировал Хулуси Акар.

Встреча министров обороны России, Турции, Ирана и Сирии в четырехстороннем формате проходит в Москве. Стороны обсуждают ситуацию вокруг сирийского вопроса.

Ранее в сирийском оборонном ведомстве подтвердили участие главы министерства Али Махмуда Аббаса в четырехсторонних переговорах. Там отметили, что данная встреча станет продолжением переговоров руководителей МО и глав разведок, которые прошли в России в конце декабря.

Встречу также анонсировал турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар. В эфире телеканала ТРТ он заявил, что переговоры глав Минобороны четырех государств пройдут 25 апреля в Москве. По его словам, планируется провести переговоры ради мира и спокойствия в регионе.

Акар подчеркнул, что результаты четырехсторонних переговоров окажут положительное влияние, при этом детали министр не стал озвучивать.

Напомним, в декабре 2022 году Москва организовала встречу министров обороны России, Турции и Сирии, после которой к диалогу подключился и Иран. Помимо этого, в мае текущего года должны состояться четырехсторонние переговоры глав МИД.