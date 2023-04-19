Богданов и посол Турции в России поговорили о ситуации в Сирии

В среду в Москве состоялись переговоры замглавы МИД РФ и посла Турции. Михаил Богданов и Мехмет Самсар обсудили ближневосточную повестку, включая нормализацию между Турцией и Сирией.
В Москве состоялась встреча замглавы МИД России и посла Турции в РФ. Об этом сказано в сообщении, размещенном сегодня на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Главными темами переговоров Михаила Богданова и Мехмета Самсара стали последние события в Сирии и нормализация отношений между Турцией и Сирией на основе принципов, согласованных в астанинском формате.
Собеседники также поговорили о других вопросах ближневосточной повестки.