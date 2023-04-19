Богданов и посол Турции в России поговорили о ситуации в Сирии

Опубликовано: 16:47, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В среду в Москве состоялись переговоры замглавы МИД РФ и посла Турции. Михаил Богданов и Мехмет Самсар обсудили ближневосточную повестку, включая нормализацию между Турцией и Сирией.

В Москве состоялась встреча замглавы МИД России и посла Турции в РФ. Об этом сказано в сообщении, размещенном сегодня на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Главными темами переговоров Михаила Богданова и Мехмета Самсара стали последние события в Сирии и нормализация отношений между Турцией и Сирией на основе принципов, согласованных в астанинском формате.

Собеседники также поговорили о других вопросах ближневосточной повестки.