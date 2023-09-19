Шойгу прилетел в Тегеран

Сергей Шойгу прибыл в столицу ИРИ, информацию распространило МО РФ.
"В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики"
– оборонное ведомство
В министерстве добавили, что визит поможет упрочить двусторонние связи в области военного сотрудничества. Он послужит важным этапом в развитии российско-иранского сотрудничества.
Как встречали Шойгу в Тегеране?
Церемония встречи состоялась в Тегеране. Она проходила около здания генштаба ВС ИРИ. В ней участвовали рота почетного караула, а также оркестр. Сергея Шойгу приветствовал иранский коллега Мохаммад Багери.
Россия и Иран: сотрудничество
Ранее стало известно, что Россия может начать поставлять электричество в Иран. Поставки могут вестись через Азербайджан и далее через Армению.
При этом, как отмечал глава Минэнерго РФ, рассматривается возможность наладить процесс без создания новой инфраструктуры, только с имеющейся.
Развивается и сотрудничество в сфере туризма. Завтра в Россию должна приехать первая группа туристов из Исламской Республики. Гости отправятся на Северный Кавказ.
Поездка совершается в рамках соглашения Москвы и Тегерана о безвизовых групповых турпоездках.