Шойгу прилетел в Тегеран

Опубликовано: 16:34, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны России

Российская делегация, возглавляемая министром обороны, сегодня прибыла в Иран. В программе визита – встречи с военным руководством ИРИ.

Сергей Шойгу прибыл в столицу ИРИ, информацию распространило МО РФ.

"В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики"

– оборонное ведомство

В министерстве добавили, что визит поможет упрочить двусторонние связи в области военного сотрудничества. Он послужит важным этапом в развитии российско-иранского сотрудничества.

Как встречали Шойгу в Тегеране?

Церемония встречи состоялась в Тегеране. Она проходила около здания генштаба ВС ИРИ. В ней участвовали рота почетного караула, а также оркестр. Сергея Шойгу приветствовал иранский коллега Мохаммад Багери.

Россия и Иран: сотрудничество

Ранее стало известно, что Россия может начать поставлять электричество в Иран. Поставки могут вестись через Азербайджан и далее через Армению.

При этом, как отмечал глава Минэнерго РФ, рассматривается возможность наладить процесс без создания новой инфраструктуры, только с имеющейся.

Развивается и сотрудничество в сфере туризма. Завтра в Россию должна приехать первая группа туристов из Исламской Республики. Гости отправятся на Северный Кавказ.

Поездка совершается в рамках соглашения Москвы и Тегерана о безвизовых групповых турпоездках.