Сочи защитят от подтоплений и оползней

Система ливневок, которую создадут в Сочи, надежно защитит курорт от подтоплений, кроме того, определяются точки, где будут проводиться противооползневые работы. Также планируется почистить и усовершенствовать систему очистных сооружений края.

Глава Минстроя России провел встречу с главой Сочи, в ходе которой сообщил о реализации инфраструктурных проектов. Говорилось о строительстве жилья, усовершенствования систем ливневок и работах по укреплению берега.

«Определили шесть первоочередных территорий для усовершенствования системы ливнеотведения, участки общей протяженностью в 29 километров для берегоукрепления и защиты, сформировали перечень из 700 точек, где необходимы противооползневые работы. В данный момент прорабатываются возможные механизмы для выполнения работ»

– Алексей Копайгородский.

Также он сообщил о том, что в городе продолжается строительство школы, также возводятся новые дома для переселения жителей аварийных домов. Также ведется активное строительство домов, квартиры в которых получат дети-сироты.