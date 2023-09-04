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Сочи с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом свяжет "Россия"

Сочи с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом свяжет &quot;Россия&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самолеты скоро будут летать между Сочи и Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. О возобновлении прямых рейсов на популярные египетские курорты заявила авиакомпания "Россия".

Прямые регулярные авиарейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запускает перевозчик "Россия" (принадлежит Группе Аэрофлот) из Сочи. Старт полетов – со 2 октября, говорится на сайте компании.

Полеты будут выполняться на самолетах Суперджет 100. Пассажирам будут доступны два тарифа – Эконом и Бизнес.

Сочи – Шарм-эль-Шейх

Попасть из российского курорта в Шарм-эль-Шейх на самолете можно будет 4 раза в неделю: в будние дни в понедельник, среду и пятницу, а также в один из выходных – в субботу.

Воздушное судно будет отправляться из Сочи в 17:00 и прибывать в Египет в 20:35 по местному времени (совпадает с мск).

Обратно SSJ-100 будет вылетать в 22:10. В Сочи пассажиры окажутся в 1:25 ночи

Время в пути составит 3 часа 35 минут в Египет и 3 с четвертью часа обратно.

Сочи – Хургада

Самолеты в Хургаду будут курсировать в те дни, когда не летают воздушные суда по предыдущему маршруту, то есть во вторник, четверг и воскресенье.

В будни отправление в Египет в 12:00, в выходной – в 14:00. Обратный рейс стартует:

  • во вторник – в 17:10,
  • в четверг – в 17:00,
  • в воскресенье – в 18:40.
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