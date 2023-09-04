Сочи с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом свяжет "Россия"

Прямые регулярные авиарейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запускает перевозчик "Россия" (принадлежит Группе Аэрофлот) из Сочи. Старт полетов – со 2 октября, говорится на сайте компании.
Полеты будут выполняться на самолетах Суперджет 100. Пассажирам будут доступны два тарифа – Эконом и Бизнес.
Сочи – Шарм-эль-Шейх
Попасть из российского курорта в Шарм-эль-Шейх на самолете можно будет 4 раза в неделю: в будние дни в понедельник, среду и пятницу, а также в один из выходных – в субботу.
Воздушное судно будет отправляться из Сочи в 17:00 и прибывать в Египет в 20:35 по местному времени (совпадает с мск).
Обратно SSJ-100 будет вылетать в 22:10. В Сочи пассажиры окажутся в 1:25 ночи
Время в пути составит 3 часа 35 минут в Египет и 3 с четвертью часа обратно.
Сочи – Хургада
Самолеты в Хургаду будут курсировать в те дни, когда не летают воздушные суда по предыдущему маршруту, то есть во вторник, четверг и воскресенье.
В будни отправление в Египет в 12:00, в выходной – в 14:00. Обратный рейс стартует:
- во вторник – в 17:10,
- в четверг – в 17:00,
- в воскресенье – в 18:40.