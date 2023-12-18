Сочи привлечет больше иностранных туристов

Сочинские власти планируют нарастить поток зарубежных туристов на курорт за счет масштабного развития туриндустрии в городе.

Власти Сочи намерены развивать туристическую индустрию на курорте для того, чтобы привлечь больше зарубежных туристов.

Сейчас общее количество иностранных путешественников, которые посетили Сочи, составляет 1% от всего туристического потока.

Предполагается, что к 2035 году их число увеличится до 10%. Такое заявление сделала глава департамента проектной деятельности сочинской администрации Лейла Гандалоева.

Она подчеркнула, что объем турпотока в город-курорт за последние десять лет превысил 60 млн путешественников. Такие показатели есть не у каждого мирового курорта.

"Тренды нашего развития - это все-таки обновление турпродукта, создание новых туркластеров, кооперация горных курортов, спортивный туризм, создание системы навигации и сервиса, экспорт туристических услуг - наш международный турпоток. Планируется, что к 2035 году курорт будет принимать от 10 до 15 млн (туристов) по разным сценариям"

- Лейла Гандалоева

Гандалоева отметила, что основное количество иностранных туристов будет из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии.

Чтобы привлечь зарубежных путешественников в Сочи будут развивать событийный, спортивный, морской и премиум туризм.

Кроме того, власти планируют реализовать проекты новых зон для туристов в отдаленных районах Сочи.