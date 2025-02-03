Вестник Кавказа

Сочи отпраздновал еще одну годовщину ОИ-2014

Адлер
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Сочи отметили одиннадцатую годовщину Зимних Олимпийских игр-2014. Администрацией города были организованы тематические викторины и дискуссии.

Одиннадцатую годовщину со дня открытия Зимних Олимпийских игр, прошедших в 2014 году, отпраздновали в Сочи, рассказали в городской администрации.

На праздничный квиз по Олимпиаде-2014 прибыла молодежная делегация из соседнего Туапсе. Он прошел в городском Доме молодежи. Также состоялась беседа, где отметили вклад Игр в развитие движения волонтеров в Сочи и напомнили, что участниками организации и проведения спортивного мероприятия стали свыше 25 тыс добровольцев со всей России.

"Сегодня в Сочи волонтерское движение продолжает расти, действуют 140 волонтерских объединений, а в прошлом году более 35 тысяч жителей приняли участие в добровольческих мероприятиях"

- администрация Сочи

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