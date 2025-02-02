Вестник Кавказа

Билетов на поезда в Сочи на майские осталось немного - АТОР

Билетов на поезда в Сочи на майские осталось немного - АТОР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открылись продажи железнодорожных билетов на первые майские праздники, большим спросом пользуются билеты в Сочи из Москвы. Часть поездов уже раскуплена.

Россияне уже выкупили билеты на самые удобные поезда из Москвы в Сочи на первые майские праздники, поделились в АТОР.

"Очень мало билетов осталось на поезда из Москвы в Сочи, которые идут сутки или чуть более. Особенно быстро раскупаются места в СВ. Нет пока проблем с билетами на начало мая только на не самые удобные поезда, которые идут долго, отправляются или прибывают ночью"

– АТОР

Также раскуплены многие поезда, следующие до Анапы, в том числе туристы покупают билеты в "люкс" по цене близкой к 100 тыс рублей.

Ж/д билеты на вторые майские, приуроченные по Дню Победы, пока не поступили в продажу, приобрести их можно будет не ранее, чем за 90 суток до отправления.

Добраться поездом до черноморских курортов можно дешевле, чем на самолете, однако дорога занимает около суток, поэтому обычно ж/д транспорт не пользуется большим спросом на период коротких праздников.

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