Сочи откроет новый экстремальный аттракцион

В сочинском парке в начале мая будет запущен новый аттракцион для любителей экстрима. Воздушно-гоночная карусель будет поднимать гостей на высоту 15 метров и совершать фигуры высшего пилотажа.

Любители экстрима в скором времени получать новый аттракцион, который откроется в "Сочи Парке". Запуск новой карусели приурочат к первым майским выходным. Информацию об этом распространила пресс-служба группы "Мантера".

"1 июня Сочи Парку исполняется 10 лет, главные юбилейные события стартуют на месяц раньше. Череда больших премьер сезона начнется с открытия нового экстремального аттракциона - 1 мая гости смогут прокатиться на воздушного-гоночном "Соловье-разбойнике", поднимающем гондолы на 15-метровую высоту и выполняющем фигуры высшего пилотажа"

– пресс-служба группы "Мантера"

Также в этот день состоится представление цирковых артистов из разных стран. В театрализованном шоу будут принимать участие представители десяти лучших цирков мира.

Кроме этого, в середине июня парк откроет еще один аттракцион, на котором смогут прокатиться все желающие.

"Откроется семейная горка "Богатырская застава", совмещающая и американскую горку, и вращательный аттракцион. Платформа с пассажирами движется по 92-метровому треку, развивая максимальную скорость 70 км/ ч"

– пресс-служба группы "Мантера"