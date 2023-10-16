Сочи и Дальний Восток соединят прямые авиарейсы

Опубликовано: 2:23, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиакомпания запустит в новом году прямые рейсы из Сочи в города Дальнего Востока. Старт запланирован на конец мая 2024 года. Билеты уже в продаже.

Авиаперевозчик «Ай Флай» объявил об открытии со следующего года прямых рейсов из Сочи в города Дальнего Востока – Улан-Удэ, Якутск и Благовещенск.

Новая программа полетов стартует с 27 мая 2024 года и завершится в октябре.

Ранее в «Ай Флай» заявили о запуске рейсов в Хабаровск и Читу, данные направления указаны в расписании на следующий год. Кроме того, компания увеличит количество полетов в Сочи из Читы.

Стоит добавить, что билеты на новые направления уже доступны для приобретения на порталах компании и сочинской воздушной гавани.