Сочи и Дальний Восток соединят прямые авиарейсы

Авиакомпания запустит в новом году прямые рейсы из Сочи в города Дальнего Востока. Старт запланирован на конец мая 2024 года. Билеты уже в продаже.
Авиаперевозчик «Ай Флай» объявил об открытии со следующего года прямых рейсов из Сочи в города Дальнего Востока – Улан-Удэ, Якутск и Благовещенск.
Новая программа полетов стартует с 27 мая 2024 года и завершится в октябре.
Ранее в «Ай Флай» заявили о запуске рейсов в Хабаровск и Читу, данные направления указаны в расписании на следующий год. Кроме того, компания увеличит количество полетов в Сочи из Читы.
Стоит добавить, что билеты на новые направления уже доступны для приобретения на порталах компании и сочинской воздушной гавани.