Снегопады оказались панацеей для кубанских аграриев

Кубанские земледельцы называют снегопады спасением для урожая, большая часть которого погибла бы от аномальных морозов, неожиданно обрушившихся на регион.

Снегопады, которые обрушились на большую часть Краснодарского края перед аномальными морозами до -30 градусов, последовавшими за этим, оказался настоящим спасителем урожая, пишет газета "КП"-Кубань".

Конечно, выжили не все посевы - тем не менее, на их части снежный покров сработал как одеяло, укутав землю и не дав ей промерзнуть. И хотя судьба урожая 2025 года вызывает опасения у земледельцев, если бы земля осталась незащищенной от погодных катаклизмов, потери были бы значительно больше: пока вызывают сомнения специалистов лишь посевы зерновых на площади в 6 тыс га, заявил генеральный директор одного из агрокомплексов региона Алексей Скоробогатов.

Озимые, которые оказались под плотным слоем снега, морозы не повредили, а снег позволил повысить запасы влаги в почве, поэтому большинство посадочных площадей все же пережили последние атаки зимы, рассказали в Минсельхозе Кубани.

"В середине февраля хозяйства края приступили к первой подкормке озимых культур азотными удобрениями. Сейчас из-за погодных условий подкормка приостановлена. При потеплении ее проведение проведут в максимально сжатые сроки"

- Минсельхоз Кубани

А вот краснодарские садоводы не столь оптимистичны – по их мнению, в регионе может сильно пострадать урожай сливы, у которой уже начали набухать почки перед тем, как ударили февральские морозы – деревья могли подмерзнуть, однако сейчас говорить о грядущем урожае фруктов пока рано. Зато по остальным породам - черешне, вишне, яблоням, грушам тревог у садоводов нет.

Еще один минус аномальных заморозков – они как минимум на неделю сдвинули плановый график сбора урожая, рассказал глава КФХ, вице-президент профессионального сообщества фермеров Георгий Кленин.