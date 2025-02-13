Снегопады оказались панацеей для кубанских аграриев

Снегопады, которые обрушились на большую часть Краснодарского края перед аномальными морозами до -30 градусов, последовавшими за этим, оказался настоящим спасителем урожая, пишет газета "КП"-Кубань".
Конечно, выжили не все посевы - тем не менее, на их части снежный покров сработал как одеяло, укутав землю и не дав ей промерзнуть. И хотя судьба урожая 2025 года вызывает опасения у земледельцев, если бы земля осталась незащищенной от погодных катаклизмов, потери были бы значительно больше: пока вызывают сомнения специалистов лишь посевы зерновых на площади в 6 тыс га, заявил генеральный директор одного из агрокомплексов региона Алексей Скоробогатов.
Озимые, которые оказались под плотным слоем снега, морозы не повредили, а снег позволил повысить запасы влаги в почве, поэтому большинство посадочных площадей все же пережили последние атаки зимы, рассказали в Минсельхозе Кубани.
"В середине февраля хозяйства края приступили к первой подкормке озимых культур азотными удобрениями. Сейчас из-за погодных условий подкормка приостановлена. При потеплении ее проведение проведут в максимально сжатые сроки"
- Минсельхоз Кубани
А вот краснодарские садоводы не столь оптимистичны – по их мнению, в регионе может сильно пострадать урожай сливы, у которой уже начали набухать почки перед тем, как ударили февральские морозы – деревья могли подмерзнуть, однако сейчас говорить о грядущем урожае фруктов пока рано. Зато по остальным породам - черешне, вишне, яблоням, грушам тревог у садоводов нет.
Еще один минус аномальных заморозков – они как минимум на неделю сдвинули плановый график сбора урожая, рассказал глава КФХ, вице-президент профессионального сообщества фермеров Георгий Кленин.