Вестник Кавказа
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Снегопад закрыл дорогу между Грузией и Арменией

Снегопад закрыл дорогу между Грузией и Арменией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорога к грузино-армянской границе закрылась из-за плохой погоды. Сильный снегопад ограничил видимость на перевале Паравани.

Дорога к границе Армении была закрыта в Грузии из-за метели и плохой видимости. На некоторых участках были введены ограничения для большегрузов. Об этом сообщают в дорожном департаменте республики.

Отмечается, что ограничения коснулись трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминд. Здесь метель закрыла движение по участку между 94 и 110 километром.

Также на этой магистрали запрещено движение для грузовых машин на отрезке дороги от 110 километра до 147 километра.

Кроме этого, здесь ограничено передвижение автомобилей вместимостью более 22 мест.

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