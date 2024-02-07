Снегопад закрыл дорогу между Грузией и Арменией

Дорога к грузино-армянской границе закрылась из-за плохой погоды. Сильный снегопад ограничил видимость на перевале Паравани.

Дорога к границе Армении была закрыта в Грузии из-за метели и плохой видимости. На некоторых участках были введены ограничения для большегрузов. Об этом сообщают в дорожном департаменте республики.

Отмечается, что ограничения коснулись трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминд. Здесь метель закрыла движение по участку между 94 и 110 километром.

Также на этой магистрали запрещено движение для грузовых машин на отрезке дороги от 110 километра до 147 километра.

Кроме этого, здесь ограничено передвижение автомобилей вместимостью более 22 мест.