Вестник Кавказа

Снегопад в Москве - 70 рейсов задержаны и отменены

Табло в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве отменяет и задерживает рейсы. Погода сказалась на расписании уже 70 авиарейсов этим утром.

Столичный авиаузел массово отменяет и задерживает рейсы из-за снегопадов.

Аэропорт Внуково отменил 4 рейса, Домодедово - два. Десятки рейсов задержаны: во Внуково - 13, в Домодедово - 20, в Шереметьево задерживается 31 рейс, согласно данным «Яндекс Расписания».

За прошедшие сутки в Москве выпало 25-30% нормы осадков за месяц. Сугробы сейчас выше нормы для начала декабря в четыре раза.

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