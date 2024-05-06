Снег в Турцию принес циклон из России

В нескольких провинциях Турции сегодня ночью выпал снег, сообщают СМИ. Причиной природного катаклизма называется циклон, который пришел в Турцию с территории России.
Снег идет в Турции сегодня ночью, о необычном природном явлении пишут СМИ.
Причиной аномальной для мая погоды стал циклон, попавший в Турцию с территории РФ, сообщает РИА Новости.
Изначально синоптики предупредили о сильных грозах, которые должна была принести непогода. Они прогнозировались в шести провинциях – там был введен "желтый" уровень угрозы. Однако в некоторых местах вместо дождей начался снегопад.
- Снег пошел вечером в районе Картепе западной провинции Коджаэли.
- Снегопад наблюдается в горной части соседней провинции Болу, также на западе Турции.
- Зимняя, а не весенняя погода стоит и в районе Тосья ила Кастамону, расположенной чуть восточнее.