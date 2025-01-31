Вестник Кавказа

Снег не прервал уборку мазута в Анапе

Снег не прервал уборку мазута в Анапе
© Фото: оперштаб Краснодарского края
Работы по очистке пляжей Анапы от мазута продолжаются даже в условиях снегопада, который обрушился на Краснодарский край. Мешки с загрязненным песком увозят самосвалы.

Несмотря на снегопад и сильное похолодание, спасатели и волонтеры не прервали работы по уборке мазута с побережья Анапы, рассказали в оперштабе Краснодарского края.

"Специалисты ведомства работают на нескольких участках пляжей в с. Витязево. Рядом с устьем р. Можепсин и на территории около детского лагеря «Жемчужина России». Уборка разделена на две части"

- оперштаб Краснодарского края

На берегу от кромки моря до начала защитных сооружений ведется уборка небольших повторных выбросов нефтепродуктов. Мешки с отходами грузят в ковш экскаватора, после чего они попадают их в самосвал, который увозит их с пляжа на специальную площадку.

Кроме того, работы проводят при помощи специально сита. Оно помогает извлекать из песка совсем маленькие части мазута.

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