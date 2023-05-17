Опубликовано: 14:10, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт СНБ Армении

Спецслужбы Армении конфисковали у компании, импортирующей фрукты из Эквадора, гигантскую партию кокаина весом в тонну, ее общая стоимость оценивается в 250 млн евро.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении конфисковала тонну кокаина, которую завезла в страну компания, занимающаяся импортом фруктов из Эквадора, сообщает пресс-служба СНБ.

Гигантская партия наркотиков попала в республику транзитом через Италию и Грузию, ранее итальянские СМИ сообщали о задержании в одном из местных портов 2,7 т наркотика, спрятанного в партию бананов, которые, судя по товарным накладным, были отправлены из Эквадора в Армению через грузинский порт Батуми, ее общая стоимость оценивалась в 800 млн евро, передает Sputnik Армения.

Очевидно, представители европейских спецслужб чего-то недосмотрели, и часть зелья все же доехала до Армении - по информации СНБ, стоимость задержанной и изъятой партии составляет порядка 250 млн евро.

По факту контрабанды наркотиков возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначен ряд экспертиз, проведены допросы, а также отправлены запросы в различные уполномоченные структуры, добавили в СНБ страны.