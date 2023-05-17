СМИ: зерновая сделка зависит от решений Путина и Эрдогана

Опубликовано: 10:26, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вопрос продления зерновой сделки, срок действия которой истекает уже завтра, сейчас целиком зависит только от президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана: в ближайшее время они могут обсудить его по телефону.

В вопросе продления срока действия зерновой сделки наступают критические 24 часа, и изменить ситуацию могут только переговоры президентов Турции и РФ, пишет сегодня турецкая газета Hürriyet.

"Критические 24 часа для соглашения по зерну… Завтра истекает срок действия соглашения о зерновом коридоре, подписанного при посредничестве ООН и Турции. Хотя Москва не выступает за продление соглашения, ожидается, что президент (Турции Тайип) Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры", - пишет издание.

"Возможность их телефонных переговоров не исключена, ведь зерновая сделка истекает уже завтра. Жизненно важно достичь договоренностей для ее продления",

- источник в Анкаре

В ходе зерновой сделки было перевезено 30 млн т зерна, половина из которого – кукуруза: грузовые суда совершили 1085 рейсов через Босфорский пролив, - уточняет издание.

Напомним, Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю, а согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая.

Зерновая инициатива – это первая часть пакетной договоренности. Вторая ее часть - меморандум Россия–ООН, который рассчитан на три года и предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер, однако эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.