СМИ: выполнение "зерновой сделки" возобновлено

Опубликовано: 4:13, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Накануне в Турции продолжилась проверка украинских сухогрузов, вывозящих зерно из Черного моря, после того в течение нескольких дней они простаивали в турецкой акватории из-за прекращения работы Совместного координационного центра.

Как сообщили накануне турецкие СМИ, в Турции восстановлена работа по проверке кораблей, вывозящих украинское зерно по "зерновой сделке", до конца которой осталось чуть больше недели.

Sabah уточняет, что вновь начал выполнять свои обязанности Совместный координационный центр, как анонсировали в ранее в оборонном ведомстве республики.

СКЦ восстановил функции после того, как в течение нескольких дней украинские суда простаивали в Черном море без проверки.

Напомним, что уже сегодня ожидаются 4-сторонние консультации между Россией, Турцией, Украиной и ООН о дальнейшей судьбе "зерновой сделки".