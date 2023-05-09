Зерновая сделка будет обсуждаться 10-11 мая в Стамбуле

Опубликовано: 11:42, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Переговоры высокого уровня по зерновой сделке состоятся 10-11 мая в Стамбуле. Встреча будет четырехсторонней. Ранее сообщалось, что Стамбул примет встречу замминистров по вопросу продления продуктовой инициативы.

В МИД России сегодня назвали сроки проведения стамбульских переговоров по вопросу пролонгации работы черноморского коридора для вывоза зерна.

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин объявил 9 мая, что на 10 и 11 мая назначена встреча высокого уровня в Стамбуле. Участие в переговорах примут четыре стороны: Россия, Турция, Украина, ООН.

Напомним, 6 мая в Стамбуле были проведены технические встречи по поводу возможной пролонгации инициативы. На текущую неделю анонсировался диалог замминистров трех стран.

Если стороны в ближайшее время не придут к решению, то черноморский коридор будет закрыт для сухогрузов с кукурузой и пшеницей 18 мая.