СМИ: в иранском Захедане предотвратили новые беспорядки

Опубликовано: 18:44, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители иранских спецслужб предотвратили очередные беспорядки в провинции Систан и Белуджистан, которые планировалось устроить с применением оборудования Starlink американской компании SpaceX.

Службы безопасности Ирана перехватили и конфисковали аппаратуру для связи в спутниковой системе Starlink, которое, предположительно, было отправлено в страну Агентством национальной безопасности (АНБ) США для организации беспорядков в городе Захедан (провинция Систан и Белуджистан), передает иранское информационное агентство Fars.

"Силами безопасности конфискована аппаратура для связи и оборудование Starlink одной разведслужбы, которое должно было быть предоставлено ряду агентов этой службы с целью возобновления беспорядков в Захедане. Данное оборудование связано с АНБ США"

– СБ Ирана

АНБ отправило оборудование за несколько дней до беспорядков, которые планировалось устроить 30 сентября, но посылку обнаружила служба безопасности Исламской республики. Она задержала и пятерых ее получателей.

Провинция Систан и Белуджистан граничит с Афганистаном и Пакистаном и часто фигурирует в иранских новостях в качестве транзитного пункта для наркотрафика и террористов. Помимо этого, в провинции сложная экономическая, экологическая и религиозная обстановка.