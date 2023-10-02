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Иран приговорил исполнителя теракта в посольстве Азербайджана к смерти

Иран приговорил исполнителя теракта в посольстве Азербайджана к смерти
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Иране к смерти приговорили преступника, совершившего теракт в посольстве Азербайджана. Нападение на дипмиссию привело к гибели начальника охраны.

Смертная казнь ждет преступника, который напал на азербайджанское посольство в Тегеране. Соответствующее решение принято Верховным судом ИРИ.

Ясин Гусейнзаде атаковал с оружием посольство АР в Иране 27 января этого года. В результате теракта погиб начальник охраны ведомства Орхан Аскеров, еще двое представителей охраны получили раненения. Теракт был осужден в Баку, было принято решение о срочной эвакуации посольства.

В сентябре в Тегеране было завершено расследование громкого дела, после этого материалы поступили в суд, который вынес решение.

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