Иран приговорил исполнителя теракта в посольстве Азербайджана к смерти

Опубликовано: 10:00, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране к смерти приговорили преступника, совершившего теракт в посольстве Азербайджана. Нападение на дипмиссию привело к гибели начальника охраны.

Смертная казнь ждет преступника, который напал на азербайджанское посольство в Тегеране. Соответствующее решение принято Верховным судом ИРИ.

Ясин Гусейнзаде атаковал с оружием посольство АР в Иране 27 января этого года. В результате теракта погиб начальник охраны ведомства Орхан Аскеров, еще двое представителей охраны получили раненения. Теракт был осужден в Баку, было принято решение о срочной эвакуации посольства.

В сентябре в Тегеране было завершено расследование громкого дела, после этого материалы поступили в суд, который вынес решение.