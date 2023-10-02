Иран приговорил исполнителя теракта в посольстве Азербайджана к смерти

В Иране к смерти приговорили преступника, совершившего теракт в посольстве Азербайджана. Нападение на дипмиссию привело к гибели начальника охраны.
Смертная казнь ждет преступника, который напал на азербайджанское посольство в Тегеране. Соответствующее решение принято Верховным судом ИРИ.
Ясин Гусейнзаде атаковал с оружием посольство АР в Иране 27 января этого года. В результате теракта погиб начальник охраны ведомства Орхан Аскеров, еще двое представителей охраны получили раненения. Теракт был осужден в Баку, было принято решение о срочной эвакуации посольства.
В сентябре в Тегеране было завершено расследование громкого дела, после этого материалы поступили в суд, который вынес решение.