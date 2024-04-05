СМИ: турецкую кофейню Starbucks в Кахраманмараше обстреляли из дробовика

Сегодня вечером в турецком Кахраманмараше неизвестными была обстреляна кофейня торговой сети Starbucks, расположенная в одном из торговых центров города. Обстел велся из дробовика, есть один пострадавший.

В торговом центре на бульваре Тургута Озала в центральном районе Чукурова в турецком городе Кахраманмараш сегодня была обстреляна предположительного из дробового ружья кофейня торговой сети Starbucks, при обстреле пострадал один человек, пишет турецкий портал Medyatava.

Обстрел вызвал панику у населения, тем не менее, на место происшествия оперативно прибыли бригада скорой помощи и полиции. Также посетители заведения заметили, как три человека бросали камни в стекла кофейни – окна Starbucks оказались разбиты.

Аналогичное нападение было совершено и в турецкой Адане – атаке тоже подверглась кофейня сети Starbucks. Беспорядочный огонь из пистолета велся пассажиром мотоцикла, после выстрелов нападавшие скрылись, полиция ищет подозреваемых.

К счастью, инцидент в Адане обошелся без жертв и пострадавших, пишет издание.