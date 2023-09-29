СМИ: Байрактар анонсировал проведение очередного фестиваля Teknofest

Очередной фестиваль авиации и космических технологий Teknofest-2024 пройдет в турецкой Адане, сообщил председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар.

Восьмой по счету фестиваль авиации и космических технологий Teknofest в следующем 2024 году примет турецкий город Адана, сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей председатель совета директоров компании Baykar Сельджук Байрактар.

Более подробная информация о предстоящем фестивале будет опубликована в социальных сетях фестиваля, добавил Байрактар, пишет турецкая газета Aksam.

Напомним, в этом году фестиваль авиации и космических технологий Teknofest-2023 прошел в аэропорту Ататюрк в Стамбуле, участие в нем приняли более 1 млн человек. Организаторы фестиваля показали беспилотные летательные аппараты Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı, а также впервые представили последнюю разработку компании БПЛА Bayraktar-TB3.