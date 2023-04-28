Смертная казнь в России может быть возвращена

О возвращении смертной казни всерьез задумались российские законодатели после теракта в Крокус сити холле. Вопрос будет рассматриваться в Госдуме и Общественной палате. Готов обсудить отмену моратория на смертную казнь и Конституционный суд.

Возможность возвращения смертной казни в Россию будет рассматриваться различными органами власти в ближайшее время.

Сначала законопроект разработает Госдума, затем дискуссии проведет Общественная палата. Не останется в стороне и Конституционный суд, пишут "Известия".

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь был поднят после теракта в Крокус сити холле, жертвами которого стали 139 человек, в том числе трое детей, еще 182 пострадали.

Глава думской фракции "Единой России" Владимир Васильев заявлял, что парламентарии глубоко проработают вопрос смертной казни, а итоговое решение будет соответствовать тому, что ждет от них общество. Более того, председатель Госдумы вскоре после трагедии в Крокусе заявил о необходимости физического уничтожения устроивших теракт – Вячеслав Володин назвал их "выродками". Позже к нему присоединился замглавы Совбеза: по словам Дмитрия Медведева, террористов надо убить. Он заверил, что это будет сделано.

По словам депутата-единоросса Алексея Спиридонова, первым шагом на пути к смертной казни может стать дискуссия на базе Общественной палаты, в которой должны принять участие эксперты и законодатели. Сама ОП готова дать площадку для таких обсуждений и организовать "нулевые чтения". Для их проведения необходимо, чтобы депутаты Госдумы подготовили соответствующий законопроект.

К обсуждениям присоединится и Конституционный суд. Без его решения отмена моратория на смертную казнь будет невозможна в принципе.