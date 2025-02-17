Смертельное ДТП с фурой произошло в Дагестане

Автокатастрофа с летальным исходом произошла в субботу вечером в Южно-Сухокумске. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем.

Житель Дагестана стал жертвой ДТП в Южно-Сухокумске, рассказали в республиканском МВД.

Авария случилась в субботу, примерно в шесть часов вечера, на федеральной трассе Кочубей - Минеральные Воды. Житель Кизлярского района, мужчина 36 лет, ехал на "ВА3-11183". В какой-то момент он выехал на "встречку", где врезался в фуру марки VOLVO.

От удара водитель "Жигулей" получил тяжелые травмы. Они оказались несовместимы с жизнью: пострадавший умер на месте ДТП.

Напомним, в Армении в пятницу только за один день произошло более тысячи аварий, такие данные сообщили страховые компании. Причиной массовых ДТП стал аномальный снегопад и холода.