Следственная комиссия обнародует отчет по Саакашвили и его партии в сентябре

Отчет о преступной деятельности чиновников в период президентства Саакашвили обнародуют в сентябре. Сначала следственная комиссия передаст заключение в парламент.

Следственная комиссия по расследованию деятельности властей времен президентства Михаила Саакашвили обнародует итоговый отчет в сентябре, рассказала глава комиссии Тея Цулукиани.

Он передала, что срок полномочий комиссии истекает завтра. Тогда же заключение будет передано в бюро парламента Грузии.

"Бюро назначит пленарное заседание, на котором мы представим это заключение. Мы предполагаем, что это произойдет в первых числах сентября. Естественно, мы не можем обсуждать это заключение с третьими лицами, пока его не заслушает парламент"

- Тея Цулукиани

Напомним, что комиссия была создана 5 февраля 2025 года с целью расследовать преступления, совершенные чиновниками в период правления созданного Саакашвили "Единого национального движения" в 2003-2012 годах. Позже она расширила полномочия до расследования действий бывших и действующих должностных лиц до сегодняшних дней.

За отказ сотрудничать с комиссией несколько оппозиционеров получили уголовное наказание в виде заключения в тюрьме на срок от 7 до 8 месяцев.