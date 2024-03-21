Скоростной трамвай отправился в первый рейс в Пятигорске

Жители и гости Пятигорска с сегодняшнего дня смогут воспользоваться для поездок по городу скоростным трамваем, рассказал глава Ставропольского края.
По словам Владимира Владимирова, он был пущен по маршруту № 7 и будет курсировать между остановками Колхозная площадь и микрорайон Бештау. Губернатор уточнил, что трамвай прошел все тесты, он сертифицирован.
Владимиров добавил, что вагон был выпущен заводом "Уралтрансмаш", причем специально для Пятигорска – это один из трех городов России с узкоколейными путями.
"Появление нового трамвая – знаковое событие для Пятигорска. Это не только способ передвижения, но еще и элемент курортной жизни"
– Владимиров
В ближайшем будущем, указал он, таких вагонов в Пятигорске станет больше. В течение текущего года будет закуплено еще 8 трамваев, а в общей сложности – до 30.