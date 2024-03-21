Скоростной трамвай отправился в первый рейс в Пятигорске

Новый трамвай начал курсировать сегодня по Пятигорску. В перспективе до конца года город-курорт получит еще 8 таких вагонов, рассказал губернатор Ставрополья.

Жители и гости Пятигорска с сегодняшнего дня смогут воспользоваться для поездок по городу скоростным трамваем, рассказал глава Ставропольского края.

По словам Владимира Владимирова, он был пущен по маршруту № 7 и будет курсировать между остановками Колхозная площадь и микрорайон Бештау. Губернатор уточнил, что трамвай прошел все тесты, он сертифицирован.

Владимиров добавил, что вагон был выпущен заводом "Уралтрансмаш", причем специально для Пятигорска – это один из трех городов России с узкоколейными путями.

"Появление нового трамвая – знаковое событие для Пятигорска. Это не только способ передвижения, но еще и элемент курортной жизни"

– Владимиров

В ближайшем будущем, указал он, таких вагонов в Пятигорске станет больше. В течение текущего года будет закуплено еще 8 трамваев, а в общей сложности – до 30.