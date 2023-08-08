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Скоростной поезд объединит Азербайджан с соседскими странами

Скоростной поезд объединит Азербайджан с соседскими странами
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Азербайджане планируют запустить скоростной поезд, который позволит соединить страну со своими соседями – Грузией и Турцией. Поезд может двигаться по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара.

Исполнительный директор департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Азер Фараджов допустил введение в эксплуатацию скоростного поезда, который будет следовать по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара.

Сейчас сухопутная граница между Азербайджаном и Грузией закрыта из-за коронавирусных ограничений, поэтому добраться из одной страны в другую и наоборот можно только воздушным транспортом.

В допандемийное время из Тбилиси можно было добраться на поезде до Баку за 12 часов. По словам Фараджова, планируется открыть сухопутные границы, после чего будет запушен поезд, который соединит столицы трех государств.

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