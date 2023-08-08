Иранская Qeshm Air завтра выполнит первый прямой авиарейс из Тегерана в Ташкент

Опубликовано: 10:06, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: jetphotos.com

Уже завтра, 9 августа, в небо над Тегераном поднимется авиалайнер иранской авиакомпании Qeshm Air, он возьмет курс на Ташкент – это будет первый прямой авиарейс компании.

Иранская авиакомпания Qeshm Air с 9 августа начинает полеты между Тегераном и Ташкентом, сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airports.

"Первый регулярный пассажирский авиарейс запланирован на 9 августа по маршруту Тегеран - Ташкент - Тегеран. Планируется, что рейсы будут осуществляться на комфортабельных самолетах Airbus А320 с частотой один раз в неделю - по средам"

- Uzbekistan Airports

Qeshm Air – иранская авиакомпания со штаб-квартирой в Тегеране, основанная в 1993 году, она специализируется на регулярных внутренних и международных пассажирских перевозках, а также выполняет чартерные рейсы, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 22 декабря 2022 года Qeshm Air запустила еженедельный авиарейс по маршруту Тегеран - Ташкент - Алматы - Тегеран, который обслуживался воздушными судами Airbus A320. Авиарейс был запущен в результате договоренностей между руководством Узбекистана и Ирана, достигнутых в рамках сентябрьского визита в Ташкент президента Ибрахима Раиси. Тогда же две страны согласовали взаимное упрощение визовых процедур, в том числе для туристических групп.