Школьников Ставрополья подготовят к будущим профессиям

Ученики старших классов школ Ставрополья пройдут пробы на профессиональную пригодность, которые проведут средние специальные учебные заведения и промышленные предприятия края.

Средние специальные учебные заведения и промышленные предприятия Ставропольского края проведут профессиональные пробы более трех тысяч старшеклассников, которые в скором времени придут учиться и работать на производстве, сообщила пресс-служба краевого проекта "Билет в будущее".

"Мероприятия в рамках акселератора позволили сформулировать основные направления и принципы организации профориентации на долгосрочную перспективу"

- региональный координатор проекта на Ставрополье Наталья Чикильдина

Это поможет завтрашним выпускникам найти работу по душе, качественно подготовиться к ней, а также показать нынешним школьникам весь спектр востребованных рабочих профессий, перспективами их развития и усовершенствовать систему профориентации в России, передает "АиФ-Ставрополье".

Такая Всероссийская акселерационная программа уже прошла в Северной Осетии и очень понравилась самим школьникам: они пообщались с профессионалами, которые рассказали о своей работе в профессии, да и сами ребята наметили планы на этот год.

Организаторы проекта намерены уделить особое внимание работе с предприятиями и профобразовательными организациями, а также наладить тесное сотрудничество со школами.