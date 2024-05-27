Школьники из Владикавказа разработали игры на осетинском языке

Владикавказские школьники, занимающиеся на базе айти-клуба гимназии "Диалог", представили свои проекты. Проекты были связаны с игровой деятельностью на родном языке.

В гимназии "Диалог" во Владикавказе школьники не только изучают информационные технологии, но и активно применяют свои знания, создавая увлекательные игры на осетинском языке. Этот проект стал интересным способом применить для сохранения и продвижения родного языка и культуры.

"В ИТ-клубе гимназии "Диалог" прошла защита проектов школьников, которые завершили обучение по программе Яндекс. Лицея. Темы своих работ ребята выбирали самостоятельно, но с одним условием - она должна быть полезной целевой аудитории. Занимающийся в IT-клубе Дэвид Кадиев презентовал разработанные им программы по составлению кроссвордов на осетинском языке. Виктор Сабанов представил игру Ironly – аналог игры wordly, но на родном языке"

– пресс-служба Минобрнауки Северной Осетии

В ведомстве отметили, что игры становятся не только обучающим инструментом, но и способом сохранения уникальной языковой и культурной идентичности осетинского народа.

Также авторы проекта обратили внимание на то, что инициатива имеет огромное значение для образования, так как способствуют развитию творческого мышления, логики и командной работы. Такие инициативы вносят вклад в сохранение культурного наследия и повышают интерес к изучению родного языка.