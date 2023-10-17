Школьник-сирота пропал в Карагандинской области

Факт возможной торговли людьми расследуют в Казахстане. Ребенок школьного возраста, брошенный родителями сразу после рождения, числился как не посещающий школу, но где он находится на самом деле – неизвестно.

Пропажу ребенка расследуют в Казахстане, правоохранители подозревают, что он стал жертвой торговцев детьми. Детали ЧП рассказали в прокуратуре Карагандинской области.

По официальным данным, мальчик не ходил в школу. Возможно, из-за этого его исчезновение и не было замечено вовремя.

“Проверка показала, что ребенок в Областном перинатальном центре г.Караганды оставлен в 2011 году, будучи новорожденным и в дальнейшем определен в детский дом "Пионерский" Осакаровского района"

– надзорное ведомство

Правоохранители выяснили, что в детдоме ребенка нет. Где он находится, неизвестно. Ведется предварительное расследование по факту торговли детьми.

Прокуратура начала досудебное расследование по статье “торговля несовершеннолетними”.

Ранее в Таразе (Жамбылская область) двое медиков были уличены в том, что они продавали новорожденных младенцев. Они находятся под стражей.

Напомним, в прошлом году в парламент Казахстана был внесен особый законопроект, призванный бороться с этой проблемой, – "О противодействии торговле людьми". В МВД РК поясняли, что основной акцент в нем сделан на борьбу с торговлей детьми.