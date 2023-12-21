Сколько жилья построено на Северном Кавказе – ответ Росстата

Чечня лидирует по количеству построенного жилья на Северном Кавказе. В тройку вошли Ставропольский край и Дагестан. Всего за год введено в эксплуатацию более 6,3 тыс кв м жилья.

Чеченская Республика стала лидером по количеству жилья, введенного в эксплуатацию в прошлом году, сообщают данные Росстата.

С января по ноябрь в регионе возведено 2 097 тыс кв м жилой недвижимости. В тройке также оказались Ставропольский край (1 517,7 тыс кв м) и Дагестан (1 315,2 тыс кв м).

Более 480 тыс кв м введено в эксплуатацию в Кабардино-Балкарии, а в Северной Осетии построили 430,7 тыс кв м. Последние места в рейтинге заняли Карачаево-Черкесия (356 тыс) и Ингушетия (136,2 тыс).

Стоит отметить, что Ингушетия на Северном Кавказе продемонстрировала самый впечатляющий рост. С января по ноябрь 2023 года в регионе сдали на 41,5% больше жилья, чем в 2022 году. По этому показателю республика вошла в тройку среди всех российских регионов. Выше Ингушетии оказались Томская область (+43%) и Ямал (70,2%).

При этом необходимо добавить, что в основном строительством жилья на Кавказе занимаются не строительные компании, а сами жители. Из 6334 тыс кв м жилья на долю, возведенного населением пришлось 4573,2 тыс квадратов.