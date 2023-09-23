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Сколько топлива отправлено сегодня по дороге Агдам-Ханкенди?

Архивное фото
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Архивное фото
В Баку сообщили, что армянам в Ханкенди сегодня было отправлено в общей сложности почти 65 т топлива. Два бензовоза с бензином и дизельным топливом выехали в Ханкенди несколько часов назад.

Администрация президента Азербайджана распространила информацию об объеме горюче-смазочных материалов, которые были отправлены сегодня по маршруту Барда-Агдам-Аскеран-Ханкенди.

В сообщении говорится, что по данной дороге передается:

  • 24 т бензина,
  • 40 т дизельного топлива.

Встреча в Евлахе

Отметим, что таким образом центральные власти Азербайджана выполняют просьбу представителей армянских жителей, озвученную на встрече в Евлах 21 сентября.

Тогда было заявлено о высокой потребности в топливе, прежде всего для детсадов, "скорой" и пожарных.

В Ханкенди отправились бензовозы с так нужным Карабаху горючим

В Ханкенди отправились бензовозы с так нужным Карабаху горючим

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