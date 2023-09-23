Сколько топлива отправлено сегодня по дороге Агдам-Ханкенди?

В Баку сообщили, что армянам в Ханкенди сегодня было отправлено в общей сложности почти 65 т топлива. Два бензовоза с бензином и дизельным топливом выехали в Ханкенди несколько часов назад.
Администрация президента Азербайджана распространила информацию об объеме горюче-смазочных материалов, которые были отправлены сегодня по маршруту Барда-Агдам-Аскеран-Ханкенди.
В сообщении говорится, что по данной дороге передается:
- 24 т бензина,
- 40 т дизельного топлива.
Встреча в Евлахе
Отметим, что таким образом центральные власти Азербайджана выполняют просьбу представителей армянских жителей, озвученную на встрече в Евлах 21 сентября.
Тогда было заявлено о высокой потребности в топливе, прежде всего для детсадов, "скорой" и пожарных.