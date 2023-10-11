РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сколько постов свернули российские миротворцы в Карабахе?

Сколько постов свернули российские миротворцы в Карабахе?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минобороны РФ распространило информацию об общем количестве постов, которые прекратили свою деятельность в последнее время в Карабахском экономическом районе АР.

Более 20 постов миротворцев были свернуты за последние три недели в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Соответствующее сообщение сегодня распространило Минобороны России.

"В связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Карабаха с 19 сентября 2023 г. свернуты 6 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев "

– министерство

Напомним, в последние дни МО РФ практически ежедневно сообщает о сворачивании одного или нескольких постов в Карабахе.

Отметим, что РМК были дислоцирован на части азербайджанских территорий в рамках трехстороннего Заявления от 9-10 ноября 2020 года.

Кремль определил судьбу миротворцев в Карабахе

Кремль определил судьбу миротворцев в Карабахе

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1250 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version