Сколько постов свернули российские миротворцы в Карабахе?

Опубликовано: 23:07, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны РФ распространило информацию об общем количестве постов, которые прекратили свою деятельность в последнее время в Карабахском экономическом районе АР.

Более 20 постов миротворцев были свернуты за последние три недели в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Соответствующее сообщение сегодня распространило Минобороны России.

"В связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Карабаха с 19 сентября 2023 г. свернуты 6 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев "

– министерство

Напомним, в последние дни МО РФ практически ежедневно сообщает о сворачивании одного или нескольких постов в Карабахе.

Отметим, что РМК были дислоцирован на части азербайджанских территорий в рамках трехстороннего Заявления от 9-10 ноября 2020 года.