Сколько постов свернули российские миротворцы в Карабахе?

Минобороны РФ распространило информацию об общем количестве постов, которые прекратили свою деятельность в последнее время в Карабахском экономическом районе АР.
Более 20 постов миротворцев были свернуты за последние три недели в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Соответствующее сообщение сегодня распространило Минобороны России.
"В связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Карабаха с 19 сентября 2023 г. свернуты 6 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев "
– министерство
Напомним, в последние дни МО РФ практически ежедневно сообщает о сворачивании одного или нескольких постов в Карабахе.
Отметим, что РМК были дислоцирован на части азербайджанских территорий в рамках трехстороннего Заявления от 9-10 ноября 2020 года.