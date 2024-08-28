Сколько НПО зарегистрировались иноагентами в Грузии?

Заявки на регистрацию в реестре "иноагентов" подали порядка 360 организаций, рассказали в Минюсте Грузии. Таким образом власти опровергли слухи о том, что статус силы, проводящей иностранное влияние, готовы получить лишь 1% НПО.

Готовность быть включенными в реестр НПО-"иноагентов" выразили порядка 360 организаций – они уже подали соответствующие заявки, чтобы не нарушать закон "О прозрачности иностранного влияния", рассказала первый замглавы Минюста Грузии Тамар Ткешелашвили.

Она напомнила о циркулирующих слухах, что скандальному закону об иноагентах в итоге подчинился всего один процент организаций. В действительности, подчеркнула чиновница, все обстоит обратным образом: всего 1% организаций, и даже меньше, испытывают недоверие к закону.

"На этом давайте завершим манипуляции цифрами, разговоры о страхах и других темах"

– Ткешелашвили

Как уточняет Sputnik Грузия, именно так первый замминистра ответила на заявление представителя президента Георгия Бурджанадзе. На суде тот сообщил, что НПО подают заявки из страха.

В чем суть закона об иноагентах Грузии?

Главная задача вызвавшего широкий внутренний и международный резонанс закона "О прозрачности иностранного влияния" заключается в том, чтобы НПО, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа, раскрыли источники своих доходов. Такие организации, а также СМИ, должны подавать заявки для включения в специальный реестр. Организации из этого списка должны будут подавать декларации каждый год.