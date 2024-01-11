Сколько людей живет в России? Ответ Росстата

Росстат заявил о снижении численности населения страны. По данным на 1 января в России проживает более 146,2 млн человек. Количество россиян снизилось почти на 244 тыс человек.

В России по данным на 1 января на постоянной основе проживает 146, 204 млн человек, что на 243,8 тыс меньше показателей от 1 января 2023 года, предварительную оценку приводит Росстат.

При этом в ведомстве не привели статистику по ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям.

В то же время Росстат говорит, что предварительная оценка выглядит оптимистичнее базового варианта демографического прогноза статслужбы. Отмечалось, что население страны должно было сократиться на 368 тыс человек - до 146,08 млн жителей.

Убыль населения в прошлом году выявили в Кемеровской, Нижегородской (по -20 тыс), Саратовской (-19 тыс) и Свердловской (-16 тыс) областях. Лидерами стали Московская область (+59,2 тыс человек), Москва (+50,5 тыс), Тюменская область (41,8 тыс человек).