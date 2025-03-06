Сколько иностранцев находится в Грузии нелегально?

МВД Грузии подсчитало, сколько иностранцев находится в стране нелегально. По данным ведомства, их число варьируется от 20 до 25 тыс человек.

На сегодняшний день в Грузии находятся от 20 до 25 тыс нелегальных мигрантов, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе на объединенном заседании трех комитетов парламента.

"Точную цифру назвать сложно, так как в стране нет системы единого учета. На сегодняшний день в стране находится от 20 до 25 тыс нелегальных мигрантов, к ним прибавляются люди, внесенные в систему соискателей убежища, имеющие вид на жительство и визу"

- Александр Дарахвелидзе

Напомним, что недавно власти Грузии решили ужесточить миграционное законодательство.

МВД подало в парламент инициативу, согласно которой вводятся несколько новых правил: появляется наказание – выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в страну на определенный срок, также увеличиваются штрафы и упрощается процедура выдворения нелегальных мигрантов.