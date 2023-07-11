Сколько даст курортный сбор Пятигорску в 2024 году?

Масштабное благоустройство будет проведено в Пятигорске на средства, полученные от курортного сбора. Подробности сообщил глава города.
По словам Дмитрия Ворошилова, предполагается, что туристы принесут городу в общей сложности 122 млн рублей.
"На них планируется благоустройство улиц академика Павлова и Пастухова, высадка новых зеленых насаждений в Парке Победы и Комсомольском парке, сквере напротив санатория "Дон", на бульваре Гагарина"
– градоначальник
Ворошилов уточнил, что в планы городской администрации входит также установка новых туалетов в популярных туристических локациях. Еще в трех точках появятся системы автополива, пишет ТАСС.
Глава города отметил, что за период с января по ноябрь было собрано 110 млн рублей, а за весь год показатель составит порядка 115 млн рублей, что более чем вдвое больше, чем год назад.
Ворошилов также уточнил, что в 2022 году туристический сбор составлял 50 рублей, в 2023 – сто рублей в день. На этом же уровне он останется и в 2024-м.