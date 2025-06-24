Вестник Кавказа

Сколько человек задержали в Иране за шпионаж в пользу Израиля?

Флаги Ирана и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В течение ирано-израильского военного конфликта спецслужбы Исламской Республики проводили массовые задержания подозреваемых в работе на МОССАД, их число за 12 дней войны превысило семь сотен человек.

Согласно сообщениям СМИ, в Иране в период с 13 июня 2025 года были произведены аресты более 700 человек, обвиняемых в работе на МОССАД, то есть в шпионаже на Израиль.

"С начала атаки Израиля на Иран израильская шпионская сеть активно действовала в стране. Иранской разведке и силам безопасности удалось арестовать более 700 человек за 12 дней"

- Fars

Уточняется, что наибольшее количество задержаний было осуществлено на территориях Керманшаха, Хузестана, Фарса, Исфахана и Лурестана.

Относительно точной численности задержаний на территории Тегерана информации пока не поступало.

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