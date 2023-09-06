Школа в Шуше откроется в этом учебном году

Опубликовано: 17:37, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр образования Азербайджана рассказал о школах, которые заработают в наступающем учебном году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Особо он отметил школу в Шуше.

Школа в городе Шуша распахнет свои двери для учеников уже в 2023/2024 учебном году, сообщил глава министерства науки и образования АР.

"Идет процесс трудоустройства учителей. Школа может начать функционировать со второго полугодия, но не исключено, что это может произойти и раньше"

– Эмин Амруллаев

Кроме того, по его словам, в наступающем учебном году на деоккупированных территориях Азербайджана откроется шесть школ. В них в общей сложности в них будут трудиться 94 учителя. Образовательные учреждения будут посещать 780 учеников.

Сейсмостанция в Шуше

Несколько дней назад стало известно, что в Шуше идет создание сейсмической станции. По словам гендиректора Республиканского центра сейсмослужбы НАНА Гурбана Етирмишли, стартовало бурение необходимой для работы станции скважины. Она уйдет на глубину 100 м.

Оборудование для станции подарило азербайджанской стороне турецкое Агентство по управлению ЧС, передает Тренд.