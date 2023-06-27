Скандальный показ мод проверят следователи в Дагестане

Опубликовано: 13:22, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проверка после скандала, развернувшегося в художественном училище в Махачкале, пройдет в Дагестане. О ее запуске сообщил Следком.

Следователи проведут проверку по факту вызвавшего широкий резонанс показа мод в Дагестанском художественном училище, сообщила пресс-служба СК СКР по республике.

В сообщении поясняется, что решение о проверке было принято из-за обращений жителей региона.

Правоохранители проверят, носил ли показ, устроенный в Махачкале в рамках дипломной работы выпускницы, оскорбительный характер.

Показ мод в Дагестане

Ранее в соцсетях широко разошелся видеоролик, на котором был запечатлен показ коллекции, придуманной выпускницей Дагестанского художественного училища в качестве выпускной работы. Накануне стало известно, что директору училища был объявлен выговор.