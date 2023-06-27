Скандальный показ мод проверят следователи в Дагестане

Проверка после скандала, развернувшегося в художественном училище в Махачкале, пройдет в Дагестане. О ее запуске сообщил Следком.
Следователи проведут проверку по факту вызвавшего широкий резонанс показа мод в Дагестанском художественном училище, сообщила пресс-служба СК СКР по республике.
В сообщении поясняется, что решение о проверке было принято из-за обращений жителей региона.
Правоохранители проверят, носил ли показ, устроенный в Махачкале в рамках дипломной работы выпускницы, оскорбительный характер.
Показ мод в Дагестане
Ранее в соцсетях широко разошелся видеоролик, на котором был запечатлен показ коллекции, придуманной выпускницей Дагестанского художественного училища в качестве выпускной работы. Накануне стало известно, что директору училища был объявлен выговор.