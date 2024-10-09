Вестник Кавказа

Скала под Туапсе попала в число самых романтичных мест страны

Скала под Туапсе попала в число самых романтичных мест страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Популярный туристический портал представил рейтинг самых романтичных локаций страны. В список попала природная достопримечательность Туапсе.

Эксперты туристического портала "Туту" составили рейтинг самых романтичных мест страны. В рейтинг наиболее живописных достопримечательностей попала скала Киселева под Туапсе

Рейтинг составлен на основе предпочтений путешественников. Согласно опросу, увидеть памятник природы стремятся около 11%. 

Отметим, что в рейтинг попали также популярные туристические локации Санкт-Петербурга, Эльбрус, долина гейзеров на Алтае и другие места. 

Напомним, что скала Киселева находится в окрестностях Туапсе. Высота скалы достигает 46 м, ширина – около 60 м.

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