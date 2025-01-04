СК России назначил экспертизу в связи с авиакатастрофой с самолетом AZAL

Российский Следственный комитет назначил экспертизу в связи с крушением самолета Баку-Грозный авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", произошедшим над Актау. Будут проверены целый ряд факторов.

Экспертиза в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" назначена Следственным комитетом России, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза"

– СКР

В СК указали, что следствие изучает все версии, связанные с возможными причинами произошедшей трагедии. Бортовые самописцы изучаются СКР и МАК. Следком работает во взаимодействии с компетентными органами Азербайджана и Казахстана.

"Во взаимодействии со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий данные с самописцев воздушного судна

– СКР

Кроме того, следователи изучают переговоры, которые велись экипажем и диспетчерами Грозного, Махачкалы и Минвод. Также изучаются состояние воздушного судна и прочие вещественные доказательства в рамках уголовного дела.